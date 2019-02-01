2019/02/01 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه مع تضييق قوات سوريا الديمقراطية على عناصر داعش الإرهابي المتبقين في آخر جيوب التنظيم شرق سوريا، يحاول هؤلاء اللجوء إلى أساليب للعودة إلى العراق وتخطي الحدود.

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