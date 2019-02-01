موسكو ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

2019/02/01 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رحبت موسكو، الجمعة، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في لبنان، مؤكدة أن ذلك خطوة هامة نحو المزيد من تعزيز وحدة هذا البلد.وجاء في بيان للخارجية الروسية: “موسكو ترحب بالنجاح في إنجاز الماراثون السياسي الذي استمر لمدة ثمانية أشهر، من أجل المواءمة بين أعضاء الهيئة العليا للسلطة التنفيذية في لبنان​​​.[…]

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