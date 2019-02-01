رؤوف بن خليف لـ

2019/02/01 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار - ماجد جزرأكد المعلق التونسي رؤوف بن خليف، والذي سيقوم بالتعليق على مباراة نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان، على أن التكهن بنتيجة المباراة أمر مستحيل.رؤوف بن خليف قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "أكيد اليوم التكهن مستحيل بين اليابان من أجل اللقب الخامس في تاريخه، وإصرار قطر من أجل اللقب الأول".

المعلق التونسي تابع: "أقول ربما المنتخب صاحب أفضل خط دفاع وهداف وأفضل صانع أهداف وأفضل حارس، في شخص منتخب قطر، قد يكون معنويًا أفضل من اليابان اللي بدوره عنده عامل الخبرة، بالفوز في 4 نهائيات وصل لها، وهنا يأتي التوازن بينهما".

وأردف: "المنتخب القطري معتاد منذ بداية البطولة اللعب بدون جماهير، وبالتالي هذا سيشكل حافز معنوي كبير، وبالتالي ليس غريب على المنتخب القطري اللعب بدون حضور جماهيري".



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واختتم رؤوف بن خليف حديثه عن المباراة قائلًا: "أرقام تترجم عن بطل قادم، والمنتخب الياباني عنيد وشرس ولابد أن يكون قطر في أفضل حالاته البدنية والمعنوية".

المنتخب القطري سيواجه نظيره الياباني مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس أمم آسيا 2019 المقامة في اليابان.





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