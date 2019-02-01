بلومبرج: طيران الإمارات يدرس تبديل طائراته العملاقة ايرباص 380 إلى أيه 350

2019/02/01 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدرس شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات إبرام صفقة مع شركة طيران الإماراتمن شأنها أن تشهد طلبا لاستبدال طائرات أيرباص أيه 380 العملاقة واحلالها بطراز أصغر حجما، ما سيدفع إلى التوقف عن بناء تلك الطائرة العملاقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن مصدر مطلع بالأمر.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المباحثات تركزت على استبدال التزامات تسليم طائرات أيه 380 بطائرة أيرباص الأحدث أيه 350 عريضة البدن.

وأضاف أن كل الطائرات العشرين من طلب طيران الإمارات والمعلن مطلع العام الماضي، قد يتم استبدالها، أو بعض الطائرات فقط.

ووفقا لبلومبرج، ستحافظ ايرباص على إنتاج الطائرة العملاقة إلى أن يتم الوفاء بتنفيذ الطلبات القائمة الأخرى، ومعظمها من صفقة سابقة لطيران الإمارات، لكن الخطوة ستؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق خط الإنتاج الذي كانت الشركة الأوروبية تهدف إلى استمراره تحسبا لانتعاش الطلب على ذلك الطراز الذي يشهد بطأ في عملية البيع.

ويبدو أن أيرباص ومقرها في تولوز بفرنسا نجحت في تأمين صفقة طويلة الأمد في المستقبل لطائرات أيه 380 عندما وافقت في كانون ثان/ يناير من العام الماضي على بيع عدد كبير يصل إلى 36 طائرة إلى طيرانالإمارات، لكنها كانت تناضل من أجل العثور على مورد محركات قادر على الوفاء بسعر الشركة ومقرهادبي ومتطلبات الأداء.

وأبدى تحالف من شركة جنرال إلكتريك وشركة برات آند ويتني اهتماما ضعيفا، بينما لم توافق شركة “رولز رويس هولدنجز” حتى الآن على شروط بعد أشهر من المفاوضات.

وقالت بلومبرج إن أيرباص وطيران الإمارات رفضتا التعليق على المفاوضات الجارية، كما رفضت شركة رولز رويس ومقرها لندن التعليق.

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