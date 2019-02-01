(نحن بشر مثلكم أيضا ، نريد أن نعيش بسلام ) ، على هامش مؤتمر مبادرة التضامن الدولي مع المجتمع المدني العراقي

2019/02/01 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بحضور جماهيري واسع إنطلقت فعاليات مؤتمر التضامن الدولي مع المجتمع المدني العراقي يوم الأربعاء المصادف 30 كانون الثاني 2019 في العاصمة العراقية – بغداد في قاعة جمعية المهندسين في ساحة الأندلس بمشاركة المانحين الأجانب ومنظمات المجتمع المدني الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والمهتمين في النشاط المدني.شملت عدّة فعاليات متنوعة […]

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