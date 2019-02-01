سفير الاتحاد الاوربي يصل ذي قار لزيارة اهوارها واور الاثرية

2019/02/01 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

وصل سفير الاتحاد الاوربي لدى العراق رامون بليكو اليوم الى محافظة ذي قار سائحا لمناطق الاهوار ومدينة اور الاثرية .

وقال مدير مفتشية الاثار في ذي قار طاهر كوين لشبكة اخبار الناصرية ، ان السفير وصل صباح اليوم الى قضاء الجبايش وتجول في اهوارها قبل ان يتوجه بعد ذلك الى مدينة اور الاثرية

شبكة اخبار الناصرية:وصل سفير الاتحاد الاوربي لدى العراق رامون بليكو اليوم الى محافظة ذي قار سائحا لمناطق الاهوار ومدينة اور الاثرية .وقال مدير مفتشية الاثار في ذي قار طاهر كوين لشبكة اخبار الناصرية ، ان السفير وصل صباح اليوم الى قضاء الجبايش وتجول في اهوارها قبل ان يتوجه بعد ذلك الى مدينة اور الاثرية .واوضح ان السفير تجول في المدينة الاثرية وزار زقورتها والمقبرة الملكية وقصر شلوكي وبقية المواقع الاثرية المهمة داخل المدينة .وتجدر الاشارة الى ان المناطق الاثرية في المحافظة تستقبل بين الحين والاخر العديد من السفراء وكبار المسؤولين بصفة سياح .

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