الوكالة الأميركية للتنمية الدولية توقف جميع المساعدات المقدمة لقطاع غزة والضفة الغربية

2019/02/01 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جميع المساعدات المقدمة لقطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الوكالة في بيان، ان هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، حيث علقت الوكالة بعض المشاريع والبرامج الممولة في الضفة الغربية وغزة.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ايقاف المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية ابتداء من يوم الجمعة، بناء على طلب القيادة الفلسطينية ولتجنب دعاوى قضائية بدعم الإرهاب، مبينا أن القانون الأميركي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى التمويل الأميركي، ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

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