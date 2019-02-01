حريقا هائلا يلتهم مجمعا تجاريا في البصرة

2019/02/01 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العقيد الحقوقي تحسين علي الساري في تصريح صحفي ، إن "فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع المكون من المطاعم داخل مول تايمز سكوير في البصرة"، مشيرا الى أن "الفرق تجري الان عمليات التبريد".وأوضح الساري أن "عمليات اخماده تمت دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر".انتهى .م ك

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