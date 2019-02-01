سائرون: المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سيواجه عقبات الأحزاب المتنفذة

2019/02/01 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعرب النائب عن تحالف سائرون، بدر صائغ ، اليوم الجمعة عن أمله أن يعمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد للقضاء على الفساد المستشري بين بعض الأحزاب المتنفذة أيضاً. وقال صائغ لشبكة رووداو الإعلامية إن "فريق عمل محاسبة المفسدين في حال تنفيذه القانون بصورة صحيحة دون أن يتقاطع مع لجنة النزاهة سينجح في أداء مهامه".وأضاف "لكن هذا الفريق لا يمكنه العمل بمفرده من دون دعم قوي سواء من السلطة التشريعية أو القضاء أو رئاسة الوزراء لإداء عمله على أكمل وجه".وأشار صائغ إلى أن "الفساد منتشر في جميع المنافذ وهناك بالفعل أحزاب متنفذة متهمة بالفساد"، موضحاً أننا "متفائلون بمحاسبتهم بشكل قانوني".ونشر في وقت سابق الأمر الديواني الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه والذي نص على أنه "إيماناً منا بتنفيذ تطلعات شعبنا العزيز، وتوفير العيش الكريم ونظرا لاهمية تطبيق الحكم الرشيد، وتعزيز التنمية في البلاد وتنفيذا للبرنامج الحكومي الذي اعلناه في الـ25 من تشرين الاول عام 2018، وادراكاً منا بخطورة الفساد، وتأثيره المدمر على العباد والبلاد، وامتثالا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادوتعزيزا لاجراءات مكافحة الفساد واستنادا لمسؤولياتنا الدستورية فقد عقدنا العزم بقوة الله وارادة شعبنا الصامد، على مكافحة الفساد، ومحاربة المفسدين، وبارادة صادقة ،وجادة ، نبغي الاصلاح ، بعقل منفتح وقلب مؤمن بذلك".

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