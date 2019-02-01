برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو بنصف نهائي كأس الملك

2019/02/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت اليوم الجمعة، داخل

الاتحاد الإسباني عن مواجهة كلاسيكو مثيرة تجمع بين ريال مدريد

وبرشلونة، فيما يلتقي فالنسيا نظيره ريال بيتيس.

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