الانبار تطالب بمبالغ مالية لازالة خطر الاجسام المفخخة من الاحياء السكنية

2019/02/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مجلس محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بان قلة التخصيصات المالية تحول دون الانتهاء من اغلاق ملف خطر الاجسام المفخخة التي مازالت تشكل خطرا كبيرا يداهم

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