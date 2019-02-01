الهند تعلن إعفاءات ضريبية للطبقة المتوسطة قبل الانتخابات

2019/02/01 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تقترح الحكومة الهندية توفير إعفاءات ضريبية لصالح دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة مع توفير الدعم للمزارعين، في مسعى لتعزيز شعبيتها قبل الانتخابات المرتقبة.





وقال وزير المالية الهندي بالإنابة "بيوش جويال" خلال عرض خطة الموازنة 2019-2020 أمام مجلس النواب بالبرلمان، اليوم الجمعة، إن الزيادة الحادة في حد الإعفاء الضريبي على الدخل لنحو 30 مليون شخص من الطبقة المتوسطة في الهند ستمثل تكلفة على الدولة بقيمة 2.6 مليار دولار.





وأوضح أن الأفراد أصحاب الدخل الذي يصل إلى 500 ألف روبية سنوياً لن يقوموا بدفع أيّ ضريبة دخل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس القادم.





وفي العام الماضي، كان الحد الأدنى لدفع ضريبة الدخل دخلاً يبلغ 250 ألف روبية في السنة.





كما تعهدت حكومة ناريندرا مودي بتوفير750 مليار روبية (10.56 مليار دولار) لدعم دخل المزارع وخفض العبء الضريبي على الناخبين من الطبقة المتوسطة.





وذكر جويال أنه سيتم توفير دعم قدره 6 آلاف روبية سنوياً لكل مزارع في حوذته أرض تقل مساحتها عن 2 هكتار، وذلك في هيئة 3 دفعات يتم نقلها مباشرة إلى حسابات المزارعين المصرفية.





وأضاف جويال الذي يقوم بمهام الوزارة بدلاً من وزير المالية "آرون جايتلي" الذي يخضع لعلاج طبي في الولايات المتحدة، أن عجز الحكومة المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس سيبلغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز قليلاً الهدف السابق والبالغ 3.3%.





وذكر أن العجز المالي للسنة المالية القادمة سيتم تحديده كذلك عند 3.4% نسبة للناتج المحلي الإجمالي.





وكانت الهند تهدف في السابق إلى خفض عجزها المالي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي لكنها تجاوزت هدفها بنسبة 3.5%.





ومن المتوقع أن تشهد الهند توسعاً اقتصادياً بنسبة 7.2% في السنة المالية الحالية، وفقاً لـ"جويال"، ما يعني الحفاظ على مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.





وكانت الحكومة أعلنت بالأمس عن تعديل تقديرات النمو الاقتصادي للعام المالي المنتهي في مارس 2018 بالرفع إلى 7.2% بدلاً من 6.7% سابقة.





وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي قد يفقد أغلبيته البرلمانية في الانتخابات المزمع إجراؤها بحلول مايو.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تعلن إعفاءات ضريبية للطبقة المتوسطة قبل الانتخابات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تعلن إعفاءات ضريبية للطبقة المتوسطة قبل الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).