2019/02/01 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الدفاع المدني: اخماد حريق المجمع التجاري في البصرة دون اصابات تذكر

01/02/2019 16:04:00 PM |

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واع / مكتب البصرة / ع .ح

أعلن مدير الدفاع المدني في محافظة البصرة العقيد الحقوقي تحسين علي الساري ، الجمعة، عن اخماد حريق المجمع التجاري في المحافظة دون اصابات بشرية تذكر.

وذكر الساري في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع المكون من المطاعم داخل مول تايمز سكوير في البصرة"، مشيرا الى أن "الفرق تجري الان عمليات التبريد".

وأوضح الساري أن "عمليات اخماده تمت دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر".





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