2019/02/01 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8POp8Vc5sm4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعرف على السفارة العراقية التي تجمع تبرعات لحزب البعث المحظور؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعرف على السفارة العراقية التي تجمع تبرعات لحزب البعث المحظور؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).