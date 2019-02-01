2019/02/01 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 15 بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال بقرية المغير قرب رام الله

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