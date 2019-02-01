بالصورة – بعد هجوم جليلة المتكرر… بسمة بوسيل تتلقى الدعم من زوجة هذا الفنان الشهير

2019/02/01 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جمعتها في منزلها وزوجها الفنان تامر حسني وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني وزوجها النجم التركي مراد يلدريم.

وتبيّن أن الأخيرين قاما بالزيارة من أجل التهئنة بولادة آدم إبن الفنان المصري.



وتعليقاً على الصورة كتبت بوسيل: “بعض الأصدقاء مثل العائلة تماماً”.



وحققت أكثر من 152 ألف إعجاب.

وبدورها أعادت الباني نشر الصورة ووأضحت أن الزيارة أتت من أجل تقديم التهنئة للثنائي بولادة طفلهما آدم.

وكتبت: “أهنئكما أختي بسمة بوسيل وأخي تامر حسني بولادة الطفل آدم.



فليبارك الله دائماً عائلتكما الجميلة”.

وذكّرت هذه الصورة وجنسية الباني المغربية بعض المتابعين بالحرب بين بسمة ومواطنتها حبيبة تامر حسني السابقة الفنانة جليلة التي أشارت في مقابلة أجريت معها في وقت سابق إلى امتلاكها رسائل عاطفية من النجم المصري.

ووصفتها بمايكل جاكسون ودعتها إلى الحذر والسعي إلى الحفاظ على زوجها وسخرت منها.

وظهرت جليلة بعد ذلك في مقطع فيديو وهي تجلس على الأرض وتغني وترقص بدلع على أغنية “عمري ابتدى” لحسني، ما اعتبره بعض المتابعين رداً مبطناً وذكياًعلى الحملة التي تشن ضدها.

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