صور .. انقاذ شاب من اقليم كوردستان بعد ان سلمته تركيا للتنظيمات المسلحة بسوريا

2019/02/01 | 16:40

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شفق نيوز/ افادت مؤسسة "القمة" لشؤون النازحين واللاجئين يوم الجمعة انها وبالتعاون جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من انقاذ شاب من اهالي محافظة السليمانية سملته السلطات التركية الى المجاميع المسلحة في سوريا.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم ان الشاب يدعى "گرڤار أوميد" يبغ من العمر 18 عاما من اهالي مدينة السليمانية وقد وصل يوم امس المصادف 31/1/2019 الى مقر المؤسسة وتم تسليمه لذويه.

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