برشلونة وريال مدريد وجهاً لوجه في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2019/02/01 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأسفرت قرعة المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواجهة من العيار الثقيل وبمثابة نهائي مبكر بين فريقي برشلونة وريال مدريد.وستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي في 6 فبراير/شباط الجاري، في حين ستقام مباريات الإياب يوم 27 من الشهر ذاته.وسيكون العالم على موعد مع متابعة 3 مباريات "كلاسيكو" في ظرف أقل من شهر، فبالإضافة إلى مباراتي الذهاب والإياب، فإن الفريقان سيلتقيان في 3 مارس/ آذار المقبل ضمن مباريات الدوري الممتاز على ملعب "سانيتاغو بيرنابيو".أما المباراة الثانية ضمن المربع الذهبي لبطولة كأس الملك فإنها ستجمع بين فالنسيا وريال بيتيس.

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