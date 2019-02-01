انفجار عبوة ناسفة في قرية الزاوية في صلاح الدين

2019/02/01 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقت " الغدير" نسخة منه، أن "حصيلة إنفجار عبوة ناسفة إنفجرت على عائلة من قرية الزوية في محافظة صلاح الدين، بلغت 6 إصابات".

وأضافت الوزارة، أن "طفلين من ضمن الحصيلة، توفيا"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

انتهى ع.س

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