الاتفاق النووي | إيران ترحب بالآلية المالية الأوروبية للتعامل معها

2019/02/01 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحَّبَ وزيرُ الخارجيةِ الإيراني محمد جواد ظريف، بإعلانِ الآليةِ الاوروبيةِ الجديدةِ للتعاملِ المالي مع إيران في ظلِ الانسحابِ الأميركي من الاتفاقِ النووي ظريف وفي تغريدةٍ

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