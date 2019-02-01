المرجعية العليا تحث على الحوار والتفاهم

2019/02/01 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق، الجمعة، من خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بـ"التلفيق والتضليل والتزوير"، حاثا على عدم التسرع في نقل كل ماينشر

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