استغناء روسي وصيني عن السندات الأمريكية

2019/02/01 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية ، أن الصين وروسيا خفضتا حيازاتهما من الدين الحكومي الأمريكي، فيما غادرت السعودية قائمة أكبر 10 حائزين على السندات

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