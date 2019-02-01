2019/02/01 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيليشتهر "سوق الغزل" في العاصمة العراقية بغداد، بكونه مسرحاً لبيع وشراء حيوانات نادرة.ويقع السوق التاريخي، في بغداد القديمة، ويستقطب الزوار من عشاق الحيوانات، سواء من المدينة أو خارجها.وإضافة إلى أنشطة البيع والشراء، تقام في السوق عروض لافتة، مع بعض أنواع الحيوانات، كالقردة والأفاعي.ويضم السوق أنواعاً نادرة من الطيور كالنعام، والزواحف، والقطط والكلاب، والأسماك، حيث يقصده هواة تربية الحيوانات من كل حدب وصوب.وأثناء التجول في منطقة بغداد القديمة، يمكن رؤية العديد من الأبنية التاريخية، التي مازالت صامدة إلى يومنا، رغم معاناتها من الإهمال.ومن أبرز الأماكن التي يقصدها زوار السوق، مسجد الخلفاء من العصر العباسي، وأبنية تعود للعهد العثماني.وحسب الروايات التاريخية، فقد كان سوق الغزل مكاناً لبيع الأقمشة والمنتجات التي تغزلها النساء، أيام العباسيين.ورغم احتفاظه باسمه، تحول الموقع مع مرور الوقت إلى أكبر سوق لتجارة الحيوانات في يومنا.

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