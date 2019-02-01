2019/02/01 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطلبة يسحق نفط الجنوب وفوز صعب للزوراء على الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/01 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يسحق نفط الجنوب وفوز صعب للزوراء على الكهرباء ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يسحق نفط الجنوب وفوز صعب للزوراء على الكهرباء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).