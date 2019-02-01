وزير فرنسي: قانون الغذاء لن يضغط على ميزانيات الأسر

2019/02/01 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أكد وزير الزراعة الفرنسي أن فواتير تسوق الأسر المتعلقة بالغذاء لن ترتفع بشكل كبير بالتزامن مع بدء سريان زيادة الحد الأدنى لأسعار الأغذية التي تهدف لرفع دخل المزارعين.





وقال "ديدير جليوم" في تعليقات مع محطة "سي.نيوز" الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الأسعار قد تشهد زيادة 5% فقط على المنتجات التي يتم بيعها في محلات السوبر ماركت بما في ذلك منتجات مثل شيكولاتة نوتيلا والكوكاكولا، وهي منتجات التجزئة التي تشهد غالباً خصومات لجذب المستهلكين.





وكانت الحكومة قامت بتعليق إدخال هذا الإجراء في ديسمبر الماضي في ظل الاضطرابات التي شهدتها فرنسا واحتجاجات "السترات الصفراء" على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط التي شعرت بها الأسر.





وأضاف أن أسعار السلع الأقل جاذبية للمستهلكين سوف تشهد زيادة في حين أنه لن ترتفع أسعار اللحوم والأسماك والجبن والخضروات.





ويتضمن التشريع الجديد زيادة 10% في الحد الأدنى لأسعار المنتجات الزراعية وكبح العروض الترويجية بحيث لا يمكن لمتاجر التجزئة تقديم خصومات على المنتجات تتجاوز 34% من قيمتها.





وأوضح أن فاتورة تسوق الأسر سوف ترتفع في المتوسط بما يتراوح بين 50 سنتاً إلى 3 يورو في الشهر.





وذكر الوزير الفرنسي أن متاجر بيع التجزئة مثل كارفور وكاسينو عادةً يقومون بوضع هامش يتراوح بين 30 إلى 40% على المنتجات الزراعية، قائلاً: "لقد طلبت منهم التوقف عن فعل ذلك".





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