تسلا تبدأ بيع نسخة أقل تكلفة لسيارة

2019/02/01 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة "تسلا" أنها ستبدأ في تلقي الطلبات من الصين مقابل الحصول على إصدار منخفض التكلفة من سيارة "موديل 3".





وقالت الشركة الأمريكية العاملة في مجال صناعة السيارات الكهربية عبر بيان نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن المستهلكين الصينين سيكون من المسموح لهم وضع طلبات للحصول على بديل "موديل 3" التي سيبدأ سعرها من 433 ألف يوان (64.300 ألف دولار).





وكان سعر سيارة "موديل 3" في الصين سابقاً يبدأ من 499 ألف يوان.





وفي وقت مبكر من العام الحالي، أعلنت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها أنها تخطط لبدء تسليم سيارات "موديل 3" إلى العملاء في الصين بحلول شهر مارس.





وفي أكتوبر الماضي، أشارت تسلا إلى تراجع مبيعات تسلا في الصين بفعل زيادة التعريفات على الواردات من السيارات الأمريكية إلى 40% خلال يوليو.





وكانت تسلا أبدت رغبتها سابقاً في بدء الإنتاج في مصنعها في شنغهاي الصينية خلال النصف الثاني من العام الحالي كما تهدف لتصنيع 3000 سيارة موديل 3 أسبوعياً.





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