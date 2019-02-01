ايران وقطر في غضب كبير بسبب ام بي سي عراق هذا هو الخط(ر) القادم كيف سيواجهونه

2019/02/01 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت اليوم مصادر إعلامية وسياسية مطلعة ، عن جهود كبيرة يقودها إيرانيون وقطريون لدراسة طرق الرد على قرار إدارة مجموعة “أم بي سي” افتتاح قناة “ام بي سي عراق”، فيما يتحدث مصدر مطلع على لقاءات جمعت اطرافاً مختلفة عن عدة خيارات على طاولة البحث.حيث كشفت المصادر في في تصريحات صحفية …

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