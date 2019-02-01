2019/02/01 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الصحة تعلن اصابة 6 اشخاص بينهم طفلان بانفجار في صلاح الدين

01/02/2019 16:43:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، حصيلة انفجار العبوة الناسفة في جبل مكحول بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان"حصيلة انفجار العبوة على عائلة في جبل مكحول، بلغت ستة اصابات، توفي منهم طفلين".

وافاد مصدر امني في وقت سابق من اليوم، بانفجار عبوة استهدفت عائلة من قرية الزوية في مكحول.

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