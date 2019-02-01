الصحة تعلن حصيلة انفجار عبوة على عائلة في صلاح الين

2019/02/01 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- صلاح الدين اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ان حصيلة انفجار العبوة الناسفة في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين بلغت ست اصابات.وقالت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (1 شباط 2019)، ان “حصيلة انفجار العبوة على عائلة في جبل مكحول، بلغت ستة اصابات، توفي منهم طفلان”.وانفجرت، اليوم الجمعة، عبوة في جبل مكحول […]

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