الاسيوي يرفض شكوى الامارات بحق قطر بشأن “التجنيس”

2019/02/01 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بحق الاتحاد القطري، بشأن “عدم قانونية” تجنيس لاعبين من لاعبي المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا 2019.ونشر الاتحاد الآسيوي بيانا سريعا أكد فيه “رفض الشكوى التي قدمتها الإمارات الخميس”، دون ذكر الأسباب التي استند عليها في عملية الرفض”.وذكرت […]

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