بالصور.. تجدد التظاهرات أمام مبنى الحكومة المحلية وسط البصرة

2019/02/01 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بتظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى الحكومة المحلية وسط المحافظة.

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