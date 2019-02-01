العراق يمدد اعفاء اكثر من 300 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية

2019/02/01 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة العراقية اليوم الجمعة على تمديد اعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، بعد اعفاء هذه المواد للمرة الاولى عام 2017.

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