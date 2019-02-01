كلاسيكو مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2019/02/01 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الخميس، بفوز ريال مدريد على جيرونا.

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