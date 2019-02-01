الولايات المتحدة تعلن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى

2019/02/01 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

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