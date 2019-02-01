نفط البصرة تعلن إصطدام عوامة وناقلة من دون خسائر

2019/02/01 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت شركة نفط البصرة، أنه في الساعة الثامنة من مساء يوم 30 كانون الثاني ٢٠١٩، تعرضت العوامة رقم 1 الى حادث اصطدام من قبل ناقلة نفط أثناء محاولة الإرساء .

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