بيراميدز يرد على بيان الأهلي في 4 نقاط

2019/02/01 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر رد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، على بيان النادي الأهلي، بشأن رفضه المساس بجدول مبارياته خلال منافسات بطولة الدوري الممتاز.الأهلي كان قد أصدر بيانًا يؤكد خلاله على أنه يرفض المساس بجدول مبارياته، بعد مطالبات منافسيه بإجراء تعديلات.اقرأ تفاصيل البيان

عفيفي رد على بيان الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال 4 نقاط وهم:

١- مفهوم جدًا دفاع الأهلي عن جدول "عامر" بالصدف السعيدة التي جنبته أي مواجهات صعبة في أوقات التعثر.



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٢- الأهلي هو أكثر نادٍ في تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري، لكن يبدو أن نظرة الأهلي - لسبب ما - اختلفت.

٣- تأكيد الأهلي رفضه خوض أي لقاء في أي موعد سيتم تعديله قد يُغضِب بشدة المستائين دائما من هذة النبرة والمنادين دائمًا بالهدوء إن كان الهدوء هو فعلا ما يعنيهم، كما أظن.

٤- ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي من ما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات بالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه - كما نعرف جميعًا - بمن حضر.

جاء ذلك بعد طلب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ومسؤولي نادي الزمالك، إقامة مباريات الأهلي المؤجلة أولًا، من أجل استكمال مبارياتهم في الدوري الممتاز.





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