أنقرة: أحبطنا بالأدلة الدامغة محاولات توريط تركيا بمقتل خاشقجي

2019/02/01 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده أحبطت بالأدلة الدامغة محاولات توريط تركيا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وأكد ألطون اليوم الجمعة في حديث لمجلة “كريتر”، أن “تركيا حشدت جميع إمكاناتها من أجل الكشف عن جريمة قتل خاشقجي النكراء”، وأضاف أن “جريمة قتل خاشقجي لم يسبق لها مثيل في […]

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