2019/02/01 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يؤكد مجددا عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان

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