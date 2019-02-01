2019/02/01 | 17:07

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عاجل ..وزير الخارجية الأمريكي يعلن انسحاب بلاده من معاهدة حظر الصواريخ النووية مع روسيا

عاجل ..وزير الخارجية الأمريكي يعلن انسحاب بلاده من معاهدة حظر الصواريخ النووية مع روسيا

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