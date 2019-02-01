واشنطن تنسحب رسميا من معاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى

2019/02/01 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، الانسحاب رسميا من معاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعلق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى اعتبارا من السبت.

وأضاف “سنقدم إخطارا رسميا لروسيا بانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة في غضون ستة أشهر”

وتابع الوزير الأمريكي بقوله إنه إذا لم تعد روسيا للالتزام بالمعاهدة فسينتهي العمل بها، وإن واشنطن مستعدة للعمل مع موسكو في مفاوضات الحد من التسلح.

وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة الموقعة في عام 1987 للحد من التسلح والتي تحظر على البلدين نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى برا في أوروبا.

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