2019/02/01 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يخمد حريق التايم سكوير بالبصرة وهذه هي الخسائر..!

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