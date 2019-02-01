فلسطين: الآلاف من أهالي غزة يشاركون في الجمعة الـ45 لمسيرات العودة وكسر الحصار

2019/02/01 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشدد الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.وأكدت الهيئة على "تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس".يُشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في الـ30 من آذار 2018 "تأكيداً على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة إلى أراضيه المحتلة وفك الحصار الإسرائيلي عن سكان قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً" وفق الهيئة نفسها.واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة أكثر من 260 فلسطينيا وأصيب نحو 26 ألفاً بجراح مختلفة.انتهى.ص.هـ.ح.

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