النوارس يحرج مضيفه بهدف والطلبة يكتسح النفط في الدوري الممتاز

2019/02/01 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاز النوارس على مضيفه الكهرباء 1-0 في الجولة الـ 14، ليحتل المركز الثاني 31 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر الشرطة 33 نقطة.وبقى الكهرباء عند المركز الخامس عشر.وفي ذات الجولة أكتسح فريق الطلبة ضيفه نفط الجنوب 4-0 ليحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، بينما اصبح نفط الجنوب في المركز الـ 13 من ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

انتهى ع.س

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