برشلونة يعزز صفوفه بضمِّ البرازيلي أباريسيدو حتى 2024

2019/02/01 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الخميس، تعاقده مع لاعب كرة القدم إيرمسون أباريسيدو، قادماً من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، على أن ينضم للفريق الصيف المقبل.وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "اتفق برشلونة مع أتليتكو مينيرو على التعاقد مع إيمرسون أباريسيدو، في الأول من يوليو/تموز 2019، حتى صيف عام 2024". وأضاف النادي في بيانه: "صفقة التعاقد مع البرازيلي أباريسيدو البالغ من العمر 20 عاماً بلغت قيمتها 12 مليون يورو". ويلعب أباريسيدو في مركز الظهير الأيمن، ومتواجد مع منتخب البرازيل، تحت 20 عاماً، في بطولة كوبا أمريكا.ومن المقرر أن ينتقل أباريسيدو إلى ريال بيتيس الإسباني، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقاً للاتفاق الذي تم بين بيتيس وأتلتيكو مينيرو.

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