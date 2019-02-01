اصابة ثلاثة واعتقال 16 اخرين بنزاع عشائري اندلع شرقي بغداد

2019/02/01 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا واعتقل 16

اخرون بنزاع عشائري اندلع بين طرفين شرقي بغداد.

وقال المصدر، إن "نزاعا عشائريا بين عشيرة العكيل وبني كعب ضمن

منطقة الفضيلية شرقي بغداد وتطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة

والمتوسطة اسفرت عن اصابة ٣ اشخاص من عشيرة بني كعب باطلاق نار".

واضاف المصدر، أنه "بعد تطويق المنطقة من قبل دوريات نجدة الرشاد

وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية، تم اعتقال ١٦ شخصا من الطرفين

وتسليمهم اصوليا الى الجهات المختصة لغرض اجراء اللازم".

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