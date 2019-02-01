2019/02/01 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يقول إن بلاده ستعلق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى اعتبارا من السبت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/01 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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