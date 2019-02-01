2019/02/01 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اعلن نادي القوة الجوية لكرة القدم، اليوم الجمعة، بدء لاعب فريقه علي حصني مرحلة علاجه في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك للتعافي من الاصابة التي لحقت به مع منتخبنا الوطني في نهائيات آسيا 2019.

وذكر اللاعب علي حصني في تصريح ورد لـ"الغد برس" أنه سوف يبقى في بيروت لأسبوعين من اجل مواصلة رحلة الشفاء من إصابته وبعدها سوف يعود إلى العاصمة بغداد للدخول بالوحدات التدريبية مع الصقور، تحضيراً للمباريات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولي علي حصني يبدأ مرحلة العلاج في بيروت ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولي علي حصني يبدأ مرحلة العلاج في بيروت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).