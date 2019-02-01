فيديو: تجدد التظاهرات في البصرة

2019/02/01 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- البصرة تجددت التظاهرات في محافظة البصرة جنوبي البلاد، الجمعة، تنديدا بسوء الخدمات والفساد وعدم توفير فرص عمل للمواطنين، وفقا لما قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.وتداول الناشطون، مقاطع فيديوية، وصور، رصدها “ناس” اليوم (1 شباط 2019)، يظهر فيها ان العشرات من المواطنين تظاهروا امام مبنى الحكومة المحلية وسط مدينة البصرة، يطالبون بتوفير فرص […]

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