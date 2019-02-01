شركة نفط البصرة تروي تفاصيل اصطدام عوامة بناقلة أثناء الإرساء

2019/02/01 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت شركة نفط البصرة، الجمعة، تفاصيل اصطدام بين احدى عوامات الشركة، وناقلة أثناء الارساء.وذكر بيان للشركة تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (1 شباط 2019)، أن “العوامة رقم 1 تعرضت الى حادث اصطدام من قبل ناقلة نفط أثناء محاولة الإرساء، في الساعة الثامنة من مساء اول امس الاربعاء”.واوضحت ان “الحادث ادى […]

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