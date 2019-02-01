وفد من هيئة التفاوض السورية المعارضة يصل أربيل

2019/02/01 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري إلى أربيل، اليوم الجمعة، للالتقاء بمسؤولين في إقليم كوردستان لبحث مستجدات الملف السوري والتطورات الأخيرة في سوريا.

وقال حواس خليل عكيد، أحد أعضاء الوفد، في تصريح لـ (باسنيوز)، إن «وفداً من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري وعضوية كل من ربا حبوش وعبد الجبار عكيدي وقاسم خطيب وإبراهيم برو وحواس عكيد وصل إلى أربيل للالتقاء بالرئيس مسعود بارزاني ومسؤولين آخرين لبحث مستجدات الملف السوري ومسائل أخرى تتعلق بالقضية السورية».

وأضاف عكيد، أن «الوفد سوف يلتقي أيضا بممثلي المجلس الوطني الكوردي في سوريا بإقليم كوردستان حول الوضع الكوردي خصوصاً والسوري عموماً، كما سيقوم بنشاطات أخرى في إقليم كوردستان».

حواس عكيد

وتأتي زيارة وفد المعارضة السورية إلى إقليم كوردستان في وقت يجري فيه تداول قضية إنشاء ‹منطقة آمنة› بغرب كوردستان وشمال سوريا، من قبل الأطراف الفاعلة في البلاد.

وكان سليمان أوسو سكرتير حزب يكيتي الكوردستاني ــ سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا) قال في حديث لـ (باسينوز) في وقت سابق: «جرى توافق إقليمي ودولي على تشكيل منطقة آمنة إرضاءً لتركيا والتي كانت سباقة لمثل هذا المشروع ولو برؤية وأجندات تخدم مصلحتها أولا».

مضيفاً «هناك تفاهم أوربي أمريكي حول تلك المنطقة وبكل تأكيد ستُقنع أمريكا الروس وبعض الدول العربية المؤثرة وفق توليفة نواتها واشنطن ومدارها أنقرة».

موضحاً، بالقول: «وفق المعطيات المتوفرة لدينا ستكون قوات بيشمركة روج التابعة للمجلس الوطني الكوردي جزءاً من القوة العسكرية المقترحة لحماية هذه المنطقة، وكذلك قوات محلية من أبناء المنطقة»، مؤكدا أن «الحراك الدبلوماسي النشط الذي يبذله ممثلو المجلس مع الدول المؤثرة بالملف السوري ينذر بمؤشرات إيجابية بهذا المنحى».





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